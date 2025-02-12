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Bursa'da 'Meddah ve Cellat' Oyunu İlk Kez Sahnelendi

İstanbul ve Bursa Devlet Tiyatroları'nın iş birliğiyle sahneye taşınan 'Meddah ve Cellat' oyunu, Bursa'da büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:50
Bursa'da 'Meddah ve Cellat' Oyunu İlk Kez Sahnelendi

Bursa'da Tiyatro Rüzgarı: 'Meddah ve Cellat'

İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Bursa Devlet Tiyatrosu ortaklığında hazırlanan 'Meddah ve Cellat' oyunu, Bursa'da ilk kez izleyiciyle buluştu. Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı ve İpek Atagün'ün yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

1621 Yılında Bir Hesaplaşma

Oyunun hikayesi, 1621 yılının ocak ayında İstanbul Boğazı’nın donduğu dönemlerde geçiyor. İki karakter olan Meddah ve Cellat'ın bir deniz fenerinde yollarının kesişmesiyle başlayan bu etkileyici hesaplaşma, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Başarılı Kadro ve Teknik Detaylar

Oyun, Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız gibi yetenekli oyuncuları barındırıyor. Dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel, kostüm tasarımı Dilek Kaplan, müzikleri Jeanne-Peri Foucault, dans ve hareket düzeni ise Ebubekir Bora tarafından gerçekleştirildi.

'Meddah ve Cellat' oyunu, Bursa tiyatrosuna yeni bir soluk getirerek sanatseverlerden tam not aldı.

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