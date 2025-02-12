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Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Coşkusu

Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, Bursa'da düzenlenen konserle müzikseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:17
Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Coşkusu

Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri çerçevesinde, ünlü sanatçılar Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay hayranlarıyla buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde Unutulmaz Bir Gece

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser, Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgisini çekti. İki sanatçı, "Diğer Yarım", "Hayatının Hatası", "Dilek Taşı" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi sevilen parçaları birlikte seslendirdi.

Müge Alpay'ın Etkileyici Keman Performansı

Konserin dikkat çeken anlarından biri, Müge Alpay'ın sergilediği keman performansıydı. Sanatseverler tarafından büyük beğeni toplayan bu performans, gecenin unutulmaz anları arasında yer aldı.

Alkışlarla Veda

Etkinliğin sonunda, Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, müzikseverleri selamlayarak uzun süre alkışlandı. Bu anlamlı konser, Bursa'daki sanat etkinliklerine damgasını vurdu.

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