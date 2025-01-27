Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Bursa Yenişehir İcra Dairesi, 2017 model Dacia Duster 1.5 dci aracını icra yoluyla satışa sundu. Araç sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, özellikle ikinci el araç piyasasına ilgi artmış durumda. İcra yoluyla satılan araçlar, uygun fiyat arayan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor.

Dacia Duster, 600.000 TL muhammen bedel ile satışa sunuldu. Araç, düşük kilometresi ve SUV özellikleriyle dikkat çekiyor. İlgili ilan detaylarına ilangovtr üzerinden ulaşmak mümkün.

Araç Bilgileri

İlan Numarası: ILN02161742

ILN02161742 Model: Dacia Duster 1.5 DCI

Dacia Duster 1.5 DCI Yıl: 2017

2017 Kilometre: 53.913 km

53.913 km Renk: Beyaz

Beyaz Yakıt Tipi: Dizel

Dizel Plaka: 34 AAZ 551

34 AAZ 551 Motor Numarası: K9KR858D116492

K9KR858D116492 Şasi Numarası: UU1HSDNDG58267727

UU1HSDNDG58267727 Muhammen Bedeli: 600.000 ₺

Araçta Belirtilen Hasarlar

İlan metninde, araçta bazı hasar ve eksiklikler bulunduğu belirtilmektedir. İşte detaylar:

Sağ ve sol ön çamurluklarda hasar

Sağ ve sol arka çamurluklarda hasar

Arka tamponda hasar

Ön panjurda kırık

Sağ sis farı eksikliği

Sol far ve sol stop lambasında kırık

Sol aynada kırık ve bantlama

Lastiklerin yaklaşık %30 seviyesinde olması

İhale Tarihleri ve Online Katılım

İhale, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İhale tarihleri ise şu şekildedir:

1. Artırma:

Başlangıç: 11.02.2025 - 11:04

Bitiş: 18.02.2025 - 11:04

Başlangıç: 11.02.2025 - 11:04 Bitiş: 18.02.2025 - 11:04 2. Artırma:

Başlangıç: 11.03.2025 - 11:04

Bitiş: 18.03.2025 - 11:04

Bursa'da uygun fiyatlı bir SUV arayanlar için kaçırılmayacak bu fırsat, katılımcıları bekliyor.