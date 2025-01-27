Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor
Bursa Yenişehir İcra Dairesi, 2017 model Dacia Duster 1.5 dci aracını icra yoluyla satışa sundu. Araç sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, özellikle ikinci el araç piyasasına ilgi artmış durumda. İcra yoluyla satılan araçlar, uygun fiyat arayan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor.
Dacia Duster, 600.000 TL muhammen bedel ile satışa sunuldu. Araç, düşük kilometresi ve SUV özellikleriyle dikkat çekiyor. İlgili ilan detaylarına ilangovtr üzerinden ulaşmak mümkün.
Araç Bilgileri
- İlan Numarası: ILN02161742
- Model: Dacia Duster 1.5 DCI
- Yıl: 2017
- Kilometre: 53.913 km
- Renk: Beyaz
- Yakıt Tipi: Dizel
- Plaka: 34 AAZ 551
- Motor Numarası: K9KR858D116492
- Şasi Numarası: UU1HSDNDG58267727
- Muhammen Bedeli: 600.000 ₺
Araçta Belirtilen Hasarlar
İlan metninde, araçta bazı hasar ve eksiklikler bulunduğu belirtilmektedir. İşte detaylar:
- Sağ ve sol ön çamurluklarda hasar
- Sağ ve sol arka çamurluklarda hasar
- Arka tamponda hasar
- Ön panjurda kırık
- Sağ sis farı eksikliği
- Sol far ve sol stop lambasında kırık
- Sol aynada kırık ve bantlama
- Lastiklerin yaklaşık %30 seviyesinde olması
İhale Tarihleri ve Online Katılım
İhale, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İhale tarihleri ise şu şekildedir:
- 1. Artırma:
Başlangıç: 11.02.2025 - 11:04
Bitiş: 18.02.2025 - 11:04
- 2. Artırma:
Başlangıç: 11.03.2025 - 11:04
Bitiş: 18.03.2025 - 11:04
Bursa'da uygun fiyatlı bir SUV arayanlar için kaçırılmayacak bu fırsat, katılımcıları bekliyor.