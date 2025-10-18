Bursa Düşünce Okulu Başladı — Ferudun Yılmaz'tan Batı Düşüncesi Eleştirisi

Bursa Düşünce Okulu Başladı

Açılışı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde yapılan Bursa Düşünce Okulu, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle ilk kez hayata geçirildi. Okulun açılışında konuşan isimler, düşünce üretimi ve medeniyet inşasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Açılışta Ferudun Yılmaz'ın Mesajı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Batı düşüncesine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Yılmaz, "Batı düşüncesinin küresel ölçekteki yayılımının politik, pratik, gündelik hayat olarak tezahür biçiminin, en nihayet insanlığı Gazze gibi bir sona sürüklediğini fiili olarak bütün dünya görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, insanlığın içinde bulunduğu varoluşsal kriz koşullarına dikkat çekerek, bu krizlere verilecek cevabın yalnızca Türkiye'den, "bu topraklardan, bizim dünyamızdan bir sesle" mümkün olacağı iddiasını yineledi.

Yıldırım Belediyesi'nin Vurguları ve Burs Desteği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyaç duyduğunu belirterek "merhamet medeniyeti" tasavvurunun inşasında Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, gençlerin katılımına işaret ederek 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını, bugün 50 kişinin ders göreceğini ve her öğrenciye aylık 2 bin lira burs verileceğini açıkladı.

Eğitim Programı ve Hedefler

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, okulun ilk dersini verdi. Bursa Düşünce Okulu'nda katılımcıların çok yönlü gelişimi hedefleniyor; öğrencilerin okumaya, araştırmaya ve düşünmeye daha fazla vakit ayırması amaçlanıyor.

Okul, üç ana başlıkta program sunuyor: "Düşünce, Bilgi, Bilim", "Medeniyet, Kültür, Tarih" ve "Edebiyat, Sanat, Ahlak". Alanında önde gelen isimler, 5 ay boyunca çeşitli dersler verecek ve katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunacak.

Bursa Düşünce Okulu, akademik kadro ve belediye desteğiyle sürdürülebilir bir düşünce platformu oluşturmayı hedefliyor.

