Bursa Düşünce Okulu Başladı — Ferudun Yılmaz'tan Batı Düşüncesi Eleştirisi

Bursa Düşünce Okulu açıldı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Batı düşüncesinin yayılımının insanlığı Gazze benzeri bir sona sürüklediğini söyledi; 50 öğrenci 5 ay eğitim alacak.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:19
Bursa Düşünce Okulu Başladı — Ferudun Yılmaz'tan Batı Düşüncesi Eleştirisi

Bursa Düşünce Okulu Başladı

Açılışı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde yapılan Bursa Düşünce Okulu, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle ilk kez hayata geçirildi. Okulun açılışında konuşan isimler, düşünce üretimi ve medeniyet inşasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Açılışta Ferudun Yılmaz'ın Mesajı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Batı düşüncesine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Yılmaz, "Batı düşüncesinin küresel ölçekteki yayılımının politik, pratik, gündelik hayat olarak tezahür biçiminin, en nihayet insanlığı Gazze gibi bir sona sürüklediğini fiili olarak bütün dünya görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, insanlığın içinde bulunduğu varoluşsal kriz koşullarına dikkat çekerek, bu krizlere verilecek cevabın yalnızca Türkiye'den, "bu topraklardan, bizim dünyamızdan bir sesle" mümkün olacağı iddiasını yineledi.

Yıldırım Belediyesi'nin Vurguları ve Burs Desteği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyaç duyduğunu belirterek "merhamet medeniyeti" tasavvurunun inşasında Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, gençlerin katılımına işaret ederek 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını, bugün 50 kişinin ders göreceğini ve her öğrenciye aylık 2 bin lira burs verileceğini açıkladı.

Eğitim Programı ve Hedefler

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, okulun ilk dersini verdi. Bursa Düşünce Okulu'nda katılımcıların çok yönlü gelişimi hedefleniyor; öğrencilerin okumaya, araştırmaya ve düşünmeye daha fazla vakit ayırması amaçlanıyor.

Okul, üç ana başlıkta program sunuyor: "Düşünce, Bilgi, Bilim", "Medeniyet, Kültür, Tarih" ve "Edebiyat, Sanat, Ahlak". Alanında önde gelen isimler, 5 ay boyunca çeşitli dersler verecek ve katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunacak.

Bursa Düşünce Okulu, akademik kadro ve belediye desteğiyle sürdürülebilir bir düşünce platformu oluşturmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Düşünce...

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde başladı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz açılış dersi verildi.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Düşünce...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır? Kolay ve Pratik Bir Vegan Tarif
2
Yeşim Salkım'dan Bodrum'da Kız Çocukları İçin Yardım Konseri
3
Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer
4
Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!
5
Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç
6
Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif
7
Browni tadında ıslak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin! İçi kesinlikle kuru kalmayacak

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)