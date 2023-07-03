Bursa'da Otoban Üzerinde Çıkan Araç Yangını

Bursa'da otoban üzerinde sürücüsünün idaresindeki otomobil arıza sonucunda motor tarafından alev almaya başladı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Başka bir otomobilde ise motordan çıkan dumanlar nedeniyle yangın çıktı.