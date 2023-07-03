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Bursa'da Otoban Üzerinde Çıkan Araç Yangını

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Bursa'da Otoban Üzerinde Çıkan Araç Yangını
Bursa'da otoban üzerinde sürücüsünün idaresindeki otomobil arıza sonucunda motor tarafından alev almaya başladı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Başka bir otomobilde ise motordan çıkan dumanlar nedeniyle yangın çıktı.

Bursa'da Otoban Üzerinde Sürücüsünün İdaresindeki Otomobil Yanmaya Başladı

Bursa'da otoban üzerinde sürücüsünün idaresindeki otomobil arıza sonucunda motor tarafından alev almaya başladı. Sürücü, durumu fark ettiğinde aracı hemen yol kenarına çekip müdahale etmek istedi. Fakat hızla büyüyen alevler otomobili adeta alev topuna çevirdi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Etti

Ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelmiş olan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahipleri yolun kenarlarında başına gelenleri takip etti.

Başka Bir Otomobilde de Yangın Çıktı

Başka bir otomobilin sürücüsü ise Nilüfer İlçesine bağlı Üçevler Mahallesi üzerinde seyir halindeyken, motordan çıkan dumanlar üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangına az zamanda müdahalede bulunan ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alsa da araçta maddi zarar gerçekleşti.

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