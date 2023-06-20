Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa-İzmir karayolu TİGEM Karacabey harası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, tırın yan yatması sonucu taksiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyin A.'nın kullandığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Tırın yan yatması sonucu taksiye çarpan araçta bulunan Beyhan G., Mübeccel K. ve Şükran K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Mübeccel K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyhan G. ve Şükran K.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.