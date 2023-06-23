Bursa'da Uyuşturucu Tartışması: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeşilçayır Caddesi yakınlarında, gençlerin uyuşturucu satan bir şahsı darp ettiği olayda, C.A. adlı bir kişi yaralandı.
Bursa'da Uyuşturucu Tartışması: Bir Kişi Yaralandı
Bursa'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeşilçayır Caddesi yakınlarında, gençlerin uyuşturucu satan bir şahsı darp ettiği olayda, C.A. adlı bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşam
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