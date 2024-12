Bursalı 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Adil Can Güven Yeni Çini Ustaları Yetiştiriyor

Bursalı Adil Can Güven, Çini ve Seramik Sanatında Bir İkon

Bursa'nın İznik ilçesinde, 54 yıldır çini ve seramik sanatına emek veren Adil Can Güven, eşiyle birlikte atölyesinde sadece eserler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sanat dalında yeni nesil ustalar yetiştiriyor. Geleneksel motifler kullanarak yaptığı çalışmalarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü" ile gurur kaynağı oldu.

Usta Çırak İlişkisi ile Öğrenim

71 yaşındaki sanatçı, sanata çocukluğunda dayısı Abdurrahman Özer'den usta-çırak ilişkisiyle başladığını söylüyor. Çanakkale, Kütahya ve İnegöl'deki ustalarla da deneyim kazanan Güven, dayısının vasiyeti üzerine atölye açarak mesleğini sürdürmeye karar verdi.

Eğitim ve Destek Faaliyetleri

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde 5 yıl öğretim elemanı olarak görev alan Güven, bu süreçte birçok öğrenciyi mesleğe kazandırdı. Eşi Nursan Güven de bu süreçte ona en büyük destekçisi oldu.

Geleneksel İznik Çinisi Üretimi

Güven, İznik'teki atölyesinde 10'dan fazla medeniyete ait geleneksel seramikler ürettiklerini belirtirken, bu eserlerin Anadolu seramiklerinden Osmanlı dönemi çinilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını vurguladı. Ürünlerini yöresel malzemeler ve geleneksel yöntemlerle üreten sanatçı, bu süreçte %30-40 arası fire oranının olduğunu belirtti.

Sanata Adanmış Bir Hayat

Adil Can Güven, hem atölye hem de okulda birçok öğrenci yetiştirdiğini, kültür ve tarihini gelecek nesillere taşımak için sürekli çaba göstereceğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Güven Ailesinin Sanat Yolculuğu

Nursan Güven, evli olduğu Adil Can Güven ile birlikte çini ve seramik sanatına olan sevgilerinin her an hayatlarını şekillendirdiğini aktardı. İki oğulları da ustalık eğitimi alarak bu sanat dalında kendilerini geliştirmiş durumda. Güven ailesi, atölyelerinde yeni yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor ve Bu sanat, onların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.