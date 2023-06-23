Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.