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Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı

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Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Bursa'nın Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldızbağları Mahallesi'nde Kaza

Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında 23 ACK 754 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Ekipleri İnceleme Yaptı

Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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