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Büyükçekmece Belediye Başkanı: İstanbul'da deprem yakın!

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Büyükçekmece Belediye Başkanı: İstanbul'da deprem yakın!
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul'da yakın zamanda gerçekleşebilecek depreme dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul'un Fatih Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını takip etti. Akgün, Marmara Bölgesi ile özellikle İstanbul'u etkileyecek depremin her geçen gün yaklaştığını söyledi. Bu hafta içinde 13 bloktan oluşan yaklaşık 100 daireyi yıkacaklarını aktaran Akgün, dışarıdan yeni ve harika gözüken binaların beton ile demirleri incelendiğinde depremde ayakta kalmasının mümkün olmadığının görüldüğünü belirtti.

Akgün, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm olgusunu içine sindiren ve kentsel dönüşümün ne olduğunu çok iyi kavrayan bir ilçe belediyesi olduklarına dikkati çekerek, 'Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremi hiç kimsenin burnu bile kanamadan sıyrıklarla atlatmak. Yılların belediyecisiyim. Depremin 2030'lu yılların başlarında geleceğini bilimi insanları söylüyor. Dolayısıyla koşar adımlarla gitmek zorundayız. Bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer yıkacağımız blokların hazırlığını yapıyoruz.' diye konuştu.

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