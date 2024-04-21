Büyükşehir belediyesine en az lise mezunu personel alımı! KPSS, mülakat şartı yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 20 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi. Peki işe alım başvuru şartları nelerdir? Nereye ve nasıl başvurmalıyım? İşte detaylar..