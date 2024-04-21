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Büyükşehir belediyesine en az lise mezunu personel alımı! KPSS, mülakat şartı yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 20 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi. Peki işe alım başvuru şartları nelerdir? Nereye ve nasıl başvurmalıyım? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 21.04.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 19:04
Büyükşehir belediyesine en az lise mezunu personel alımı! KPSS, mülakat şartı yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'ye 5 asistan, 5 aşçı ve 10 plaj görevlisi olmak kaydıyla 20 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

MBB PERSONEL ALIMI

Başvuru Koşulları;

Mersin Büyükşehir belediyesine en az lise mezunu personel alımı

1- En az lise diploması (sahil güvenlik pozisyonu için en az ilkokul diploması yeterlidir)

2- Tecrübe sahibi,

3- Yüksek sorumluluk duygusu

4- Takım çalışmasına ve aynı zamanda yoğun iş temposu durumuna ayak uydurabilen.

5- Güçlü iletişim becerileri, üretkenlik ve yenilikçi düşünceleri olan.

Mersin Büyükşehir Belediyesİ'ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'ye başvuru yapmak için aşağıdaki bağülantıları kullanabilirsiniz;

[email protected] Başvuru kılavuzu: https://media.iskur.gov.tr/88211/20240415_162457.pdf

https://media.iskur.gov.tr/88210/20240415_162057.pdf

https://media.iskur.gov.tr/88209/20240415_162037.pdf

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