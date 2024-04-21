Büyükşehir belediyesine en az lise mezunu personel alımı! KPSS, mülakat şartı yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'ye 5 asistan, 5 aşçı ve 10 plaj görevlisi olmak kaydıyla 20 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
MBB PERSONEL ALIMI
Başvuru Koşulları;
1- En az lise diploması (sahil güvenlik pozisyonu için en az ilkokul diploması yeterlidir)
2- Tecrübe sahibi,
3- Yüksek sorumluluk duygusu
4- Takım çalışmasına ve aynı zamanda yoğun iş temposu durumuna ayak uydurabilen.
5- Güçlü iletişim becerileri, üretkenlik ve yenilikçi düşünceleri olan.
Mersin Büyükşehir Belediyesİ'ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'ye başvuru yapmak için aşağıdaki bağülantıları kullanabilirsiniz;
[email protected] Başvuru kılavuzu: https://media.iskur.gov.tr/88211/20240415_162457.pdf
https://media.iskur.gov.tr/88210/20240415_162057.pdf
https://media.iskur.gov.tr/88209/20240415_162037.pdf