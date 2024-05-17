Bist 100
10.508,41 1%
DOLAR
32,28 0,02%
EURO
35,06 -0,08%
ALTIN
2.461,06 0,29%

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Belediye tarafından açıklanan personel alım ilanına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır..

Yayın Tarihi: 17.05.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:11
Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde personel sıkıntısının giderilmesi amacıyla garson ve garsonluk işleri için 20 kişi alımı yapılacağı açıklandı. “Peki işe alım için başvuru koşulları neler?” Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Bunlar ve daha fazlasının cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Personel alım bilgileri nedir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. bünyesi için alım yapılacak personel bilgileri aşağıdaki gibidir:

Meslek adı: Garson-Komi

Niteliği (Geçici/Kalıcı): Kalıcı,

İşe alınan kişi sayısı: 20

Deneyim süresi: 2 ila 3 yıl arası

Çalışma adresi: KAYTUR A.Ş.'ye bağlı restoran ve kafe.

Çalışma programı: vardiya ile

Başvuru tarihi: 8 Mayıs 2024 - 8 Haziran 2024

Başvuru koşulları nelerdir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki personel sıkıntısının giderilmesi amacıyla garson ve garson olarak çalışacak personel alımında aranan şartlar ve belgeler aşağıdaki gibidir:

Başvuru koşulları

18 ila 40 yaşları arasında olmak,

İlkokul ve üzeri mezunu olunması,

Kayseri de ikamet edilmesi,

Adli sicil kaydının olmaması.

Başvuru sırasında istenen belgeler

İş başvurusu (başvurulurken gönderilir)

Sabıka kaydı

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 'https://media.iskur.gov.tr/89156/kay-tur-a-s.pdf' adresine giriş yaparak burada yer alan adresten başvuru yapabilirler.

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Resimdeki gizli saati bulanın zekası Einstein ile yarışıyor! Bu IQ testini geçebilen yok

Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Saat 18.00'de Ziraat Bankası IBAN'a bakan kazanacak! Hesaplara trink para aktarılacak

MAPEG büro personeli alımı duyurusu! Şartları sağlayanlar yüksek maaşlı işi kapacak

Işıl ışıl parlayan cildin yolu bundan geçiyor! Pahalı kremlere veda ettirecek formül

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi