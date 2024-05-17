Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde personel sıkıntısının giderilmesi amacıyla garson ve garsonluk işleri için 20 kişi alımı yapılacağı açıklandı. “Peki işe alım için başvuru koşulları neler?” Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Bunlar ve daha fazlasının cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Personel alım bilgileri nedir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. bünyesi için alım yapılacak personel bilgileri aşağıdaki gibidir:

Meslek adı: Garson-Komi

Niteliği (Geçici/Kalıcı): Kalıcı,

İşe alınan kişi sayısı: 20

Deneyim süresi: 2 ila 3 yıl arası

Çalışma adresi: KAYTUR A.Ş.'ye bağlı restoran ve kafe.

Çalışma programı: vardiya ile

Başvuru tarihi: 8 Mayıs 2024 - 8 Haziran 2024

Başvuru koşulları nelerdir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki personel sıkıntısının giderilmesi amacıyla garson ve garson olarak çalışacak personel alımında aranan şartlar ve belgeler aşağıdaki gibidir:

Başvuru koşulları

18 ila 40 yaşları arasında olmak,

İlkokul ve üzeri mezunu olunması,

Kayseri de ikamet edilmesi,

Adli sicil kaydının olmaması.

Başvuru sırasında istenen belgeler

İş başvurusu (başvurulurken gönderilir)

Sabıka kaydı

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 'https://media.iskur.gov.tr/89156/kay-tur-a-s.pdf' adresine giriş yaparak burada yer alan adresten başvuru yapabilirler.



