Buzdolabının içine 1 TL koyup uyuyun! Hayat kurtaran 1 TL tüyosunu bilen yok

BUZDOLABINA KOYULAN BOZUK PARA BAKIN NE İŞE YARIYOR!

Buzdolabı içine bozuk para koymanın ne işe yaradığın duysanız bu taktiği her zaman kullanırdınız. Pratik ve kolay bir yöntem olan buzdolabına bozuk para koymak bakın ne için gerekli….





Evden uzun süre ayrılacaksanız ve elektrikler uzun süre kesilirse yiyeceklerin bozulması neredeyse kesindir. İçinde bozulan yiyeceklerin olduğu en fazla yer derin donduruculardır. Eğer derin dondurucuların ısısı yükselirse içindeki yiyeceklerde bozulur. Böyle bir durumdan da emin olmak neredeyse imkansızdır. Ama buz dolu bir bardağın üzerine bozuk para koyarsanız elektriklerin kesilip dolabınızın eriyip erimediğinden de emin olmanız mümkündür. Peki bu yöntem nasıl kullanılıyor. Tüm ayrıntıları ile size anlatacağız. İşte detaylar….

NASIL HAZIRLANACAK?

Yaz tatiline ya da kış tatiline çıktınız diyelim ve bir süre evde olamayacaksınız. Elektrikler siz evde yokken elektrikler kesilirse ve uzun süre gelmezse ve daha sonra elektrikler geldiğinde ürünlerinin çözünüp dolacağı için bu sağlık açısından oldukça sakıncalı bir durumdur. Çünkü buzlukta çözülen ürünlerin tekrar dondurulması oldukça zararlıdır. Sağlığınızı tehdit eden bu durumdan kurtulmak ve emin olmak için ise aslında bir bozuk paraya ihtiyacınız var. Bir bardak suyu doldurup buzlukta dondurun daha sonra evden çıkmadan öncede bu suyun üzerine bozuk para bırakın. Eğer siz evde yokken elektrikler kesilir ve buz çözülürse bu para suyun içine düşecektir. Ama para bıraktığınız gibi kalırsa demek ki her şey yolundadır. İşte bu yöntemi kullanarak siz de buzluğunuzdan emin olabilirsiniz.