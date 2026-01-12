Buzlu Çoruh’ta Su Samuru Heyecanı: Arpalı’da 'Gel Gel' Çağrısı

Bayburt Arpalı’da yüzeyi kısmen buzla kaplanan Çoruh Nehri’nde görülen su samuru, vatandaşların ilgi odağı oldu; cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:18
Buzlu Çoruh’ta Su Samuru Heyecanı: Arpalı’da 'Gel Gel' Çağrısı

Buzlu Çoruh’ta Su Samuru Heyecanı: Arpalı’da 'Gel Gel' Çağrısı

Bayburt’un Arpalı beldesinden geçen Çoruh Nehrinin yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buzla kaplanırken nehirde bir su samuru görüntülendi. Buz parçalarının arasında çevik hareketlerle ilerleyen canlı, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Su samurunun nehrin buzlu sularında balık avladığı tahmin edilirken, kıyıdaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, hayvanın zaman zaman suya dalıp tekrar yüzeye çıktığı, buz kütleleri üzerinde sağa sola ilerlediği görüldü. İzleyenler heyecanla el çırparak "gel gel" diye seslendi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Doğal yaşam için önemli bir gösterge

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, temiz su kaynaklarının varlığı için önemli bir gösterge türü olarak kabul ediliyor. Hem suda hem karada yaşayabilen bu tür genellikle gece avlansa da, sakin bölgelerde gündüz vakti de görülebiliyor. Arpalı sakinleri, soğuyan havalarla birlikte su samurlarının bölgede daha sık ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bir süre nehir yüzeyinde görülen su samuru, ardından derinliklere dalarak gözden kayboldu.

BUZ TUTAN ÇORUH’TA SU SAMURU HEYECANI: VATANDAŞLAR "GEL GEL" DİYE SESLENDİ

BUZ TUTAN ÇORUH’TA SU SAMURU HEYECANI: VATANDAŞLAR "GEL GEL" DİYE SESLENDİ

BUZ TUTAN ÇORUH’TA SU SAMURU HEYECANI: VATANDAŞLAR "GEL GEL" DİYE SESLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Çiftçi: Erzurum basını Anadolu’da çok güçlü bir yere sahip
2
Aydın DKMP’den Av Koruma Personeline 4915 Sayılı Kanun Eğitimi
3
Zonguldak-Ereğli D010 Yolunda Kar Ulaşımı Aksattı
4
Van'da Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Kar Manzarası
5
Kavaklıdere Beyaza Büründü: Göktepe Dağı'nda Kartpostallık Kar
6
Batman'da 500 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
7
Samsun'da 2026 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları