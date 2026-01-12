Buzlu Çoruh’ta Su Samuru Heyecanı: Arpalı’da 'Gel Gel' Çağrısı

Bayburt’un Arpalı beldesinden geçen Çoruh Nehrinin yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buzla kaplanırken nehirde bir su samuru görüntülendi. Buz parçalarının arasında çevik hareketlerle ilerleyen canlı, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Su samurunun nehrin buzlu sularında balık avladığı tahmin edilirken, kıyıdaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, hayvanın zaman zaman suya dalıp tekrar yüzeye çıktığı, buz kütleleri üzerinde sağa sola ilerlediği görüldü. İzleyenler heyecanla el çırparak "gel gel" diye seslendi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Doğal yaşam için önemli bir gösterge

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, temiz su kaynaklarının varlığı için önemli bir gösterge türü olarak kabul ediliyor. Hem suda hem karada yaşayabilen bu tür genellikle gece avlansa da, sakin bölgelerde gündüz vakti de görülebiliyor. Arpalı sakinleri, soğuyan havalarla birlikte su samurlarının bölgede daha sık ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bir süre nehir yüzeyinde görülen su samuru, ardından derinliklere dalarak gözden kayboldu.

BUZ TUTAN ÇORUH’TA SU SAMURU HEYECANI: VATANDAŞLAR "GEL GEL" DİYE SESLENDİ