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BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu

BYD, Yangwang serisi ile lüks otomobil pazarına giriş yapıyor. 2023’te elde ettiği satış başarılarından güç alarak, yüksek fiyatlı segmentte büyümeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 19:02
BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu

BYD, Yangwang Serisi ile Lüks Otomobil Arenasına Adım Atıyor

Otomotiv sektöründe yeni bir çağın kapılarını aralayan BYD, Yangwang serisi ile lüks otomobil pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Şirket, 2024 yılı ve sonrası için büyüme stratejilerini ve yeni lüks modellerini duyurdu.

otomobil

BYD, otomotiv dünyasında yeni bir döneme giriyor. Yangwang serisi ile lüks otomobil pazarına iddialı bir giriş yapan şirket, yüksek fiyatlı araç segmentindeki büyüme hedeflerini açıkladı. 2023 yılında kaydettiği başarılarla dikkat çeken BYD, 2024 strateji brifinginde Yangwang markası altında yeni modellerin lansmanını duyurdu.

Yangwang: BYD’nin Lüks Segmentteki Yeni Yıldızı

Geçtiğimiz ay Çin’de en çok satan elektrikli SUV modeli olan Yangwang U8 ile başarıya ulaşan BYD, lüks segmentteki varlığını artırmayı hedefliyor. Şirket, 2023 yılındaki rekor satışlarla elde ettiği güvenle, lüks otomobil pazarında daha büyük bir pay almayı planlıyor.

otomobil

Yeni Modeller ve Büyüme Planları

BYD’nin lüks otomobil portföyü, saf elektrikli süper otomobil Yangwang U9, yakında piyasaya sürülecek sedan U7 ve yeni bir lüks crossover’ı içerecek şekilde genişleyecek.

Denza Motors ve Leopard’tan Yeni Hamleler

BYD’nin alt markalarından Denza Motors, büyük bir lüks SUV ve sportif coupe de dahil olmak üzere üç yeni modelle büyümeyi hedefliyor. Leopard markası ise, Leopard 8 adlı yeni hibrit aracıyla test sürüşleri yapıyor.

BYD’nin Elektrikli Araç Pazarındaki Liderlik Hedefi

otomobil

BYD, Çin’in hızla büyüyen lüks elektrikli araç pazarında lider konuma gelmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Şirket, elektrifikasyon ve üretimdeki deneyimini kullanarak Yangwang markasını gelecek yıllarda daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

2023 Satış Başarıları ve Türkiye Pazarına Giriş

BYD, 2023 yılında 3 milyon yeni otomobil satarak yıllık hedefinin %160’ına ulaştı. İhracat satışları da %334 artışla 242 bin araca yükseldi. Ayrıca, BYD’nin geçen yıl Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığını belirtelim.

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