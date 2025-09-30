Çal Dede Belgeseli İzmir'de: Efeler Yolu'nun Kültürel İzleri

Çal Dede belgeseli İzmir'de izleyiciyle buluştu

İzmir Valiliğinin desteğiyle, Efeler Yolu projesi kapsamında hazırlanan Çal Dede belgeseli, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gösterildi. Gösterim öncesi yapılan konuşmalarda belgeselin Anadolu kültürü ve geleneklerini sadakatle yansıttığı vurgulandı.

Vali Elban: Efelerin destansı mücadelesi ve rota değeri

Gösterim öncesi konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, belgeselin bölgeye ait ritüel ve yaşanmışlıkları aktardığını belirtti ve şunları kaydetti: "Bu rotayı (Efeler Yolu), uzun yıllardan beri çalışan akademisyenler ortaya çıkardı. Rotada inanılmaz doğal güzellikler, eşsiz manzaralar, tarih ve yaşanmışlıklar var. Çok farklı değerlerin yanında bir de inancımızın gereği ya da toplumun kutsiyet atfettiği bazı mekanlar ve ritüeller bulunuyor. Bunlar da o rotanın kültürünü yansıtıyor. Çal Dede belgeseli de o yörede insanların bildiği, yaşattığı bir ritüel."

Efeler Yolu'nun anlatıldığı oturumlar

Program kapsamında Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya, "Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" başlıklı söyleşisinde, yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda ve 28 etaptan oluşan kültür rotasının hikayesini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Prof. Dr. Pınar Fedakar "Kültürel Mirasın İzinde Efeler Yolu" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Yapım ekibi ve katılımcılar

Belgeselin yönetmeni Elçin As ve yapım ekibi, filmin üretim sürecine ilişkin bilgi verdi. Gösterime İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Merkez Müdürü Cengiz Topal ve çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası tanınırlık

Çal Dede belgeseli, uluslararası arenada da dikkat çekerek Stockholm City Film Festivalinde yarı finalist olmaya hak kazandı.

İzmir Valiliğinin desteğiyle, "Efeler Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Çal Dede" belgeseli, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda izleyiciyle buluştu.