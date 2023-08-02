Çalışanlar aman dikkat! Patronunuz bu yaparsa ayvayı yedi: Çift tazminat alabilirsiniz

Son günlerde çalışanlar ile ilgili birçok yenilik yaşandı. Bu yeniliklerden habersiz olanlar büyük fırsatları kaçırıyor. Çalışanların birçok hakkı vardır. Bu hakları bilen çalışanlar, attıkları adımlardan büyük fayda sağlayabilir. Eğer işvereniniz size bunu yaparsa hemen istifa edip başvuruda bulunabilirsiniz. Bunu yaparsanız, tazminatınızı ikiye katlama hakkınız vardır.

10 yılını dolduran, 15 yıl çalışmış ve sigortalı olan herkes çifte yardım alabilir. 9 Eylül 1999'dan önce işe başladıysanız ve 3.600 ikramiye gününü tamamladıysanız, tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. İşte çifte teminat talep etmeyle ilgili bazı ilginç ayrıntılar…

"Hemen Dilekçe Verin"

Emekli aylığına hak kazandığı halde daha düşük ücretle çalışmaya devam edenlerin emeklilik hakları iptal edildi. Yeni düzenlemeler, çalışanların emeklilik sonrası tazminat için yeni bir başvuruda bulunmalarına olanak tanıyacak. Bütün bu haklar, emekli maaşı almaya hak kazanan ancak çalışmaya devam etmesi gereken kişilere verilmektedir. Bu konuda çeşitli yorumlar yapılmış olsa da bu konudaki ilerdeki görüşlerin netleşeceğini de belirtmek gerekir.





Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmesi gerekenler, aynı işyerinde üç yıl çalışmış olmaları halinde yenileme tazminatına hak kazanırlar. İkinci kıdem tazminatını alan kişi için bu tazminatın hesaplanmasında son üç yıllık hizmet esas alınır. Kıdemsiz emekli olursa 23 yıl maaş almaya hak kazanır. Sigortalıya sağlanan faydalar emeklilik teminatı olarak yorumlanır.

"İşvereniniz sizi bırakırsa siz de ayrılabilir ve iki kat tazminat alabilirsiniz"

İşyerinde işçilere düşük ücret ödendiğinde büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Bu anlamda çalışanlar çeşitli haklara sahiptir ve bunlardan faydalanabilmektedir. İşçinin rızası olmadan maaşından kesinti yapılırsa, işçinin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. İşveren ile sözleşmenin feshedilmesinden sonra, çalışanın tüm taleplerde bulunma hakkı vardır.