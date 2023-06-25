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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adıyaman'da Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adıyaman'da Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. İlk ziyaretlerini Adıyaman'a gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, depremin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğini ancak acının hala taze olduğunu ifade etti. İstihdamın arttırılması için İŞKUR'un Adıyaman başta olmak üzere tüm illerde çalışmalar yaptığını söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücret miktarının vatandaşları enflasyona ezdirmeme politikasının bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan Adıyaman'da Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katılım gösterdi. Toplantı sonrası açıklamalarda yer alan Işıkhan, deprem bölgesinde gerçekleştirecekleri il ziyaretlerinin öncelikli güzergahının Adıyaman olduğunu belirtti. İlk ziyaretlerini Adıyaman'a gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, depremin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğini ancak acının hala taze olduğunu ifade etti.

Depremzedelere Başsağlığı ve Sabır Diledi

Can kayıplarının telafisinin olası olmadığını ancak maddi kayıpların telafisinin her zaman mümkün olduğunu belirten Işıkhan, yıkılan her şeyin yerine daha iyisini yapacaklarını söyledi. Adıyaman'ı diğer şehirlerle birlikte yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Işıkhan, çalışma hayatını, sosyal yapıyı, ekonomiyi el birliğiyle tekrar canlandıracaklarını belirtti.

İstihdamın Arttırılması İçin Çalışmalar Yapılıyor

Işıkhan, İŞKUR'un Adıyaman başta olmak üzere tüm illerde istihdamın arttırılması, işgücünün ve niteliğinin artırılması adına çalışmalar yaptığını söyledi. Bölge illerinde 11 il çerçevesinde 57 lokasyonda 13 bin 319 adet işyerinin yapılması hedeflendiğini belirten Işıkhan, şu anda 9 bin 134 adet işyerinin yapımının tamamlandığını açıkladı.

Asgari Ücret Miktarı Belirlendi

Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücret miktarının vatandaşları enflasyona ezdirmeme politikasının bir ifadesi olduğunu söyleyen Işıkhan, devlet ve milletin el ele vererek büyük bir afetin yaralarını az zamanda sarmaya başladığını belirtti. Ayrıca, milletin iradesiyle gerçekleştirilen seçim sürecinin demokratik bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

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