Çamaşır makinesine bu karışımı ekleyen kar beyaz çamaşırlara kavuşuyor!

Çamaşır makinesi evimizin olmazsa olmazları arasında yer alırken temizliği ise bir o kadar önemlidir. Makinenin temizliğinin ihmal edilmesi durumunda performansı etkileneceği gibi kötü kokuların gelmesine de neden olunur. Çamaşır makinesinin temizlemenin önemli hususları ve tüm detayları haberimizde yer almaktadır.

Çamaşır makinelerinin temizlenmesinde birçok yöntem vardır. Geleneksel ve yenilikçi olan bu yöntemler çamaşırlarınızın kar beyaz olmasına yardımcı olmakta. Bazı markaların çamaşır makinesi temizleyici ürünleri de yer alırken olmayanlar için karışımlar mevcut. Bu ürün sayesinde çamaşır makinesinin içerisinde kirlerin ve kötü kokuların gidermesine de yardımcı olmaktadır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLİĞİ

-Çamaşır makinesinin içerisinde kireç ve kirlerin çıkarılması için sirke tercih edilir. 1 su bardağı sirkeyi makinenin boş olan tamburuna ekleyerek normal programda çalıştırın.

-Makinenin içerisinde ki kötü kokuların giderilmesi için ise karbonat kullanılır. Bir çorba kaşığı karbonat makinenin boş tamburuna konulur.

-Kireçlerden arınmak için limon suyunun makinenin boş olan alanına konularak normal program üzerinde çalıştırılır.





ÖZEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Çamaşır makinesinin temizleyici tabletleri kireç ve kirleri çıkarmak için kullanılır ve talimatlara uyulması gerekir.

Temizleyici spreyler kötü kokuların gidermek için kullanılır ve talimatlara uygun olarak kullanılır.

Bu sıvılar çamaşır makinesinin içerisinde kireç ve kirleri çıkarmak için tercih edilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLEME AŞAMALARI

1 litre suyu 1 çorba kaşığı çamaşır sodasıyla karıştırın.

Karışımı çamaşır makinesine boşaltın.

Ön yıkama programını çalıştırın.

ANA TEMİZLİK

1 litre suyu 1 çorba kaşığı beyaz sirke karıştırılır ve karışım çamaşır makinesinin içerisine boşaltırlır ve ana temizlik programı üzerinden çalıştırılır.