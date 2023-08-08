Çamaşır ve bulaşık makinesini mutlaka bu saatlerde çalıştırın! Elektrik faturasını yarıya indiriyor

Son dönemde artan ürün ve hizmet bedelleri, halkı ekonomik çözümler arayışına yöneltiyor. Özellikle elektrik faturalarına gelen zamlar, vatandaşları enerji tasarrufu yöntemlerine yönlendiriyor. Bu noktada, elektrik tüketiminin saatlerine dikkat ederek faturaları düşürmek mümkün olabilir.

Elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak için atılabilecek adımlar konusunda Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, önemli ipuçları sunuyor. Özellikle evlerde sıkça kullanılan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi cihazların çalıştırılma saatleri, faturadaki yükünü belirleyebilir. Bu noktada, elektrik tüketiminin en uygun olduğu saat dilimini belirlemek büyük önem taşıyor.





Prof. Dr. Fertelli'ye göre, elektrik tüketiminin en ekonomik olduğu saatler genellikle 22.00-06.00 arasına denk geliyor. Özellikle gece saatlerinde çamaşır ve bulaşık makineleri gibi enerji yoğunluğu yüksek cihazların kullanılması, fatura bedelini olumlu yönde etkileyebilir. Bununla birlikte, farklı zaman dilimlerindeki elektrik fiyatlarını da dikkate almak gerekiyor. Gündüz saatlerinde elektriğin daha pahalı olduğu, akşam saatlerinde ise daha ortalama bir maliyeti olduğunu belirten Fertelli, gece saatlerinin elektrik açısından en avantajlı zaman dilimi olduğunu ifade ediyor.





Elektrik tasarrufunun yanı sıra, enerji verimliliği sağlamak için de dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunuyor. Bu kapsamda, LED ampuller kullanmak, kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekmek veya enerji verimli cihazları tercih etmek gibi basit önlemler alınabilir.

Elektrik tüketimi konusundaki bu bilgiler, evlerde ve işyerlerinde enerji tasarrufu sağlamak isteyenlere rehberlik edebilir. Elektrik faturalarındaki yükü azaltmak için bu ipuçları göz önünde bulundurulabilir.