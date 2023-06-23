Çamaşırları beyazlatmak için çamaşır suyuna ihtiyacınız yok! 3 yöntemle kar beyaz çamaşır mümkün

Beyaz kıyafetlerin zamanla sararması yaygın bir sorundur ve birkaç nedeni vardır. Bunların arasında yetersiz havalandırma önemli bir faktördür. Ancak çamaşırların eski kar beyazına dönmesi mümkündür. İşte kar beyaz çamaşırlar için üç yöntem:

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ





Karbonat: Bir kapta tuz ve kabartma tozunu karıştırarak bir karışım oluşturun. Birkaç çay kaşığı su ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin tamburuna koyun. Ardından normal temizlik deterjanını ekleyerek yıkamayı başlatın. Bu işlemi ayda birkaç kez tekrarlayarak sararan çamaşırlarınızın daha da beyazladığını ve eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Sirke: Beyaz sirke, çamaşırları beyazlatmak ve yumuşatmak için etkili bir yöntemdir. Özellikle pamuklu çamaşırlarda oluşan sarı lekeleri gidermede etkilidir ve aynı zamanda kötü kokuları da yok eder. Çamaşır makinesine 125 ml beyaz sirke ve 60 ml normal deterjan ekleyin. Bu karışımı leke çıkarıcı yuvaya yerleştirin ve yıkama işlemini başlatın. Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra göz kamaştıracak kadar beyaz olacaktır.

Limon: Makineye bir bardak limon suyu dökerek veya çamaşırları limonlu suyla durulayarak sararan veya lekelenen giysilerinizi doğal olarak beyazlatabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak çamaşırlarınızın beyazlığını geri kazanabilir ve sararmayı engelleyebilirsiniz.