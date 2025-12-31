DOLAR
Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yapay Karlama ile Sezon Uzuyor

Çambaşı Kayak Merkezi’ne yerleştirilen son teknoloji yapay karlama sistemiyle sezon uzayacak; çevre dostu makineler pistleri enerji verimli şekilde besleyecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:26
Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yapay Karlama ile Sezon Uzuyor

Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yapay Karlama Sistemiyle Sezon Uzuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Çambaşı Kayak Merkezi, gelişmiş teknolojik yapay karlama sistemi ile kayak sezonunu uzatıyor. Proje, bölgenin kış turizmi altyapısında önemli bir boşluğu doldurarak ziyaretçi ve sporculara kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Yatırım ve altyapı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılında göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesisleri; bungalov evleri, telesiyejleri, kayak pistleri ve 5 yıldız konforunda oteli ile öne çıkıyor. Bu kapsamda, Karadeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan 2 adet son teknoloji yüksek kapasiteli kar yapma makinesi tesislere kazandırıldı.

Teknik özellikler ve çevresel avantajlar

Satın alınan makineler, kayak pistleri ve kızak alanlarında aktif olarak kullanıma sunuldu. Çevre dostu olarak tanımlanan makineler, kar üretimini enerji verimli şekilde gerçekleştirerek çevreye minimum etki bırakıyor ve doğal kar şartlarını taklit edebiliyor.

Makinelerin öne çıkan teknik özellikleri şunlar:

4 adet su bölümü, 90 adet su nozulu, 8-40 bar çalışma basıncı, 480 litre/dakika su tüketimi, 83 m3/saat kar üretme kapasitesi. Aşınmaya dayanıklı seramik su nozulları, kar püskürtme tabancasının performansını arttırıyor.

Makineler ultra hafif tasarım ve tekerlekli şasiye sahip olup düşük gürültü seviyesiyle dikkat çekiyor. Manuel olarak 360 derece döndürülebilen cihazlar çalışma sırasında 120 derece salınım yapabiliyor ve 40 metreye kadar kar püskürtebiliyor. Kar üretimi eksi 1 derece ile eksi 14 derece arasında gerçekleştirilebiliyor.

Sezon uzuyor, bölgesel rekabet güçleniyor

Bu teknoloji sayesinde doğal kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde dahi pistlerin açık tutulması mümkün olacak. Makinelerle sezon süresi uzatılarak hem sporcular hem de ziyaretçiler için kesintisiz ve güvenli kış turizmi sağlanacak.

Tüm çalışmaların hedefi, ziyaretçi sayısını artırmak ve Çambaşı Kayak Merkezi’nin bölgesel değil ulusal ölçekte rekabet edebilir bir noktaya gelmesini sağlamak olarak belirtiliyor.

