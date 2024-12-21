Çanakkale'de Aralık Ayında Şeftali ve Erik Ağaçları Çiçek Açtı

Çanakkale'de Mevsim Dışı Çiçeklenme Şaşkınlık Yarattı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde,Ozancık köyünde, beklenmedik bir olay yaşandı. Aralık ayının ortasında, yerel çiftçi Bedri Avcı'ya ait bir şeftali ağacı çiçek açtı. Bu durum, kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü günlerde, yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Bedri Avcı, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız." diyerek, bu durumu duyduğu hayretle dile getirdi. Avcı'nın bahçesindeki şeftali ağaçlarının yanı sıra, Ozancık'a yakın bir köyde bulunan bir erik ağacının da çiçek açtığı gözlemlendi.

İklim Değişikliği Etkisi Olabilir

Uzmanlar, bu tür mevsim dışı çiçeklenmelerin artacağını belirtiyor. İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin kaybolduğunu ifade eden uzmanlar, yerel tarım üreticilerinin bu duruma dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.