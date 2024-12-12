Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne Dev Mehmetçik Heykeli

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne Dikilen Dev Heykel

Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, dev bir Mehmetçik heykeli ile ziyaretçilerini karşılamaya başladı. Bu devasa heykel, kahraman Mehmetçik'in cesaretini ve fedakarlığını simgeliyor.

Heykelin Yapım Süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından heykelin 4,5 metre yüksekliğindeki yapım sürecine dair görseller paylaştı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu adımın ziyaretçileri tarihin derinliklerine götüreceğine dikkat çekti.

Mehmetçik'in Kahramanlığı

Kaşdemir, açıklamasında şunları söyledi: "Ziyaretçilerimizi 'Çanakkale geçilmez' destanını yazan kahraman Mehmetçik'in dev heykeli karşılıyor. Hiper-realistik detaylarla hazırlanan bu heykel, o dönemin fedakarlığını ve Mehmetçik'in cesaretini tüm gerçekliğiyle yansıtıyor. Göz göze geldiğinizde, Çanakkale'nin o büyük ruhunu daha derinden hissedecek, tarihimizin kahramanlık dolu sayfalarına tanıklık edeceksiniz."

Ecdadın Mirası

Kaşdemir, ayrıca, “Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyor, bu büyük zaferi her yaştan ziyaretçimize aktarmaya devam ediyoruz. Siz de bu eşsiz atmosferi deneyimlemek için Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne davetlisiniz.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı.