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Canan Karatay yine doğru bildi! Evde varsa hemen çöpe atın

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Canan Karatay yine doğru bildi! Evde varsa hemen çöpe atın
Canan Karatay, evde kullanılan deterjanlarla ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaparak gündemi sarsmaya devam ediyor. Canan Karatay'ın dikkatleri çeken açıklaması haberimizde...

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, evde kullanılan deterjanlarla ilgili önemli uyarılarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

PROF. DR. CANAN KARATAY UYARDI

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Son paylaştığı tavsiyeleriyle gündemde kalan Karatay, bu sefer çamaşır yıkama konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Karatay, deterjanların yerine sodyum bikarbonat kullanılmasını öneriyor ve çamaşırların bu şekilde yıkanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bulaşıkların da makinede değil, normal sabunla yıkanması gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, evde kullanılan temizlik malzemelerinin sadece çarşaflar gibi yüzeylere temas etmediğine dikkat çekiyor. Bu malzemelerin havaya karışarak solunduğunu ve vücuda zararlı kimyasalların girmemesi için burunun tıkandığını ifade ediyor. Bu nedenle, çamaşır yıkarken kendi kullandığı yöntemi paylaşarak deterjanların yerine sodyum bikarbonat kullanılmasını öneriyor.

Deterjanlar konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Karatay, evde sünger yerine bez kullanılmasını tavsiye ediyor ve bezin düzenli olarak yıkanmasının önemini vurguluyor. Bulaşık süngerlerindeki mikropların sıcak suda öldüğünü belirten Karatay, sıcak suda hem bakteri hem de virüsün hayatta kalamayacağını ifade ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın detaylı tavsiyeleri ve uyarıları, evdeki deterjanların kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor ve sağlıklı bir yaşam için doğal ve daha az kimyasal içeren temizlik ürünlerine yönelmenin önemini vurguluyor.

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