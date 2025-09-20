Candan Anadolu: Ahmet Can Pepe'nin 50 Fotoğrafı Ankara'da

Candan Anadolu sergisi Ankara'da kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Pepe'nin "Candan Anadolu" sergisi başkentte ziyaretçilere sunuldu. Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde açılan sergide sanatçının 50 eserinden oluşan seçkisi sergileniyor.

Serginin içeriği ve sanatçının söylemleri

Pepe, serginin açılışında yaptığı açıklamada yaklaşık yarım asra yaklaşan bir süre boyunca fotoğrafçılıkla uğraştığını belirtti. Sergide yer alan eserlerin ağırlıklı olarak sanatsal ve manzara temalı olduğunu vurgulayan sanatçı, karelerinin Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlendiğini aktardı.

Fotoğraf mekanlarının başta memleketi Trabzon olmak üzere Ankara ve çevresi ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri ağırlıklı olduğunu söyleyen Pepe, serginin katılımcıları Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine bir yolculuğa çıkardığını ifade etti.

Ziyaret bilgileri ve ziyaretçi yorumu

Başkentli sanatseverler sergiyi 26 Eylül'e kadar, 10.00-22.00 saatleri arasında gezebilecek.

Sergiyi eşi Ayla Çergel ile gezen emekli öğretmen Veysel Çergel fotoğraflardan etkilendiğini belirterek şu sözleri söyledi: "Tam anlamıyla Anadolu'muzu anlatan eserleri görünce hem gururlandık hem duygulandık. Özellikle Karadeniz fotoğrafları muhteşem."

