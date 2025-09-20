Candan Anadolu: Ahmet Can Pepe'nin 50 Fotoğrafı Ankara'da

Ahmet Can Pepe'nin 50 eserlik 'Candan Anadolu' fotoğraf sergisi, Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:33
Candan Anadolu: Ahmet Can Pepe'nin 50 Fotoğrafı Ankara'da

Candan Anadolu sergisi Ankara'da kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Pepe'nin "Candan Anadolu" sergisi başkentte ziyaretçilere sunuldu. Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde açılan sergide sanatçının 50 eserinden oluşan seçkisi sergileniyor.

Serginin içeriği ve sanatçının söylemleri

Pepe, serginin açılışında yaptığı açıklamada yaklaşık yarım asra yaklaşan bir süre boyunca fotoğrafçılıkla uğraştığını belirtti. Sergide yer alan eserlerin ağırlıklı olarak sanatsal ve manzara temalı olduğunu vurgulayan sanatçı, karelerinin Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlendiğini aktardı.

Fotoğraf mekanlarının başta memleketi Trabzon olmak üzere Ankara ve çevresi ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri ağırlıklı olduğunu söyleyen Pepe, serginin katılımcıları Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine bir yolculuğa çıkardığını ifade etti.

Ziyaret bilgileri ve ziyaretçi yorumu

Başkentli sanatseverler sergiyi 26 Eylül'e kadar, 10.00-22.00 saatleri arasında gezebilecek.

Sergiyi eşi Ayla Çergel ile gezen emekli öğretmen Veysel Çergel fotoğraflardan etkilendiğini belirterek şu sözleri söyledi: "Tam anlamıyla Anadolu'muzu anlatan eserleri görünce hem gururlandık hem duygulandık. Özellikle Karadeniz fotoğrafları muhteşem."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Pepe'nin karelerinden oluşan "Candan Anadolu" sergisi başkentte açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
2
Candan Anadolu: Ahmet Can Pepe'nin 50 Fotoğrafı Ankara'da
3
O ilde olup su faturasında ismi yazanlar DİKKAT! 1 Haziran’dan sonra işler değişecek
4
Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi
5
Yumuşacık poğaçanın içerisinde ne maya var ne de başka bir şey! İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifi
6
Manisa Turgutlu'da 60 Hafız İçin İcazet Töreni
7
Edirne'de II. Bayezid Külliyesi'nde 'Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa' Konseri

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü