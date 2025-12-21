DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.765.659,73 0,28%

Canik'te Yangında Kullanılamaz Hale Gelen Ev İmeceyle Onarılıyor

Samsun Canik'te 17 Kasım'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 çocuk babası Seyfi Memiş'in evi, yakınlarının desteğiyle imece usulü onarılıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 20:10
Canik'te Yangında Kullanılamaz Hale Gelen Ev İmeceyle Onarılıyor

Canik'te Yangında Kullanılamaz Hale Gelen Ev İmeceyle Onarılıyor

Samsun’un Canik ilçesinde, 4 çocuk babası inşaat işçisi Seyfi Memiş (38)'in 17 Kasım gecesi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evi, yakınlarının desteğiyle imece usulü onarılıyor.

Olayın Detayları

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi 228. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, 17 Kasım gecesi saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız olan Seyfi Memiş (38), alevleri fark ederek kendini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İfadesi ve İmece Çalışması

Yangından 1 gün önce 4 ile 7 yaş arasındaki 4 çocuğunu Salıpazarı ilçesinde yaşayan annesinin yanına götürdüğünü anlatan Memiş, bu durumun muhtemel bir faciayı önlediğini söyledi. O gece yaşadıklarını aktaran Memiş, "Gece uyuyordum, öksürükle uyandım. Bir baktım ev duman ve alevler içindeydi. Kendimi dışarı zor attım. Üzerimde sadece eşofman vardı. Evden bir iğne bile alamadım. Çocuklarım iyi ki evde değildi, yoksa çok daha büyük bir felaket yaşanabilirdi" dedi.

Yangın sonrası kalacak yerinin olmadığını ifade eden Memiş, evin tadilatının imece usulü sürdüğünü, yaklaşık 10 gündür alçı, elektrik ve su tesisatı çalışmalarının yapıldığını belirtti. Evin onarımına destek veren yakınları ise hafta sonları gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EVİ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELEN 4 ÇOCUK BABASI İNŞAAT...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EVİ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELEN 4 ÇOCUK BABASI İNŞAAT İŞÇİSİ SEYFİ MEMİŞ’İN EVİ, YAKINLARININ GÖNÜLLÜ DESTEĞİYLE İMECE USULÜ ONARILIYOR.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EVİ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELEN 4 ÇOCUK BABASI İNŞAAT...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başiskele'de Cadde ve Sokaklarda Yoğun Temizlik Çalışması
2
İskenderun’a 15 Bin m² Orman Parkı Açıldı — Mehmet Öntürk’ten Yeniden İmar Mesajı
3
Canik'te Yangında Kullanılamaz Hale Gelen Ev İmeceyle Onarılıyor
4
Gülşah Durbay vefatının 7. gününde Koldere’de dualarla anıldı
5
Eskişehir'de 38 Saatlik Su Kesintisi: Sazova ve Çamlıca Etkilendi
6
Palu Kalesi'nde Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi
7
Tarihi Palu Kalesi'nde Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüldü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025