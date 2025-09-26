Caracas'ta 3. Türk Filmleri Festivali Açılış Galası

Bernardo Rotundo, Gran Cine adına yaptığı konuşmada, Türkiye ile yürütülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti vurguladı. Rotundo, Türkiye'nin sinema alanındaki yetkinliğini Venezuela'ya taşımaktan duydukları onuru belirterek, bu tür kültürel etkinliklerin iki ülke halkını birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

Hasan Nalbant, YEE Caracas Koordinatörü olarak festivalin üçüncü yılında yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: Dost ülke Venezuela'nın kalbinde böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Aydan Karamanoğlu, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi olarak katılımcılara gösterilecek filmler hakkında bilgi verdi. Karamanoğlu, etkinliğin Venezuela ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına işaret ettiğini ve gecenin siyasetten ve ekonomiden uzak, yalnızca sinema ve kültüre adanmış özel bir program olduğunu belirtti. Gala kapsamında izleyicilere Bal ve Yozgat Blues filmleri tanıtıldı.

Konuşmaların ardından iki ayrı salonda eş zamanlı film gösterimleri yapıldı. Festival, sinema salonları ve sokak gösterimleriyle 4 Kasım'a kadar devam edecek.

Türk filmlerini Venezuelalı sinemaseverlerle buluşturan festivalin, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

