CarrefourSA’dan Temel Gıda Ürünlerinde Şok İndirim!

CarrefourSA Marketlerde Temel Gıda Ürünlerinde Muhteşem İndirim!

CarrefourSA marketler, mutfaklarınızın vazgeçilmezleri olan temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor! Zeytinyağı, salça, mercimek, bulgur, un ve daha birçok ürünü çok uygun fiyatlara alabileceğiniz bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Üstelik, birçok üründe %33’e varan indirim oranları sizi bekliyor. İşte, CarrefourSA marketlerdeki indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları…

CarrefourSA Marketlerde %33’e Varan İndirim Kampanyası

CarrefourSA marketler, sık sık yaptığı büyük indirimlerle müşterilerini sevindirirken, bu sefer de evlerinizdeki temel gıda ürünlerine göz kırptı. %33’e varan indirim kampanyasıyla salçadan bakliyata, ayçiçek yağından zeytinyağına kadar birçok ürünü çok cazip fiyatlara %33’e varan indirim kampanyası ile satışa sundu. Zeytinyağı fiyatlarının her geçen gün yükselmesine rağmen, CarrefourSA marketler bu indirim kampanyası ile adeta patlama yaptı.

CarrefourSA Marketlerde %33’e Varan İndirim Kampanyası

1 Litrelik Zeytinyağı 226 TL, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 155 TL Oluyor

CarrefourSA kart sahiplerine özel olarak başlattığı indirim kampanyasıyla birçok zeytinyağı çeşidi indirime girdi. %33 oranında indirime giren Yudum Egemden Riviera zeytinyağı 1 litrelik şişesi normalde 340,90 TL iken CarrefourSA kart sahiplerine özel indirimle 226,90 TL’ye indi. Bu ürünün yanında Komili Riviera zeytinyağı 500 ml’lik şişesi 105,90 TL’den, Komili sızma banmalık zeytinyağı 750 ml’lik şişesi ise 299,90 TL’den %17 indirimle 249,90 TL’ye indi. Zeytinyağı indirimlerinin yanı sıra Komili marka 4 litrelik ayçiçek yağı da %10 indirim kampanyasıyla 172,90 TL’den 155,90 TL’ye indi.

Temel Bakliyat Ürünlerinde %22 Oranında İndirim Kampanyası

CarrefourSA marketler ayçiçek yağı ve zeytinyağı kampanyalarının yanında bakliyat ürünlerinde de indirim kampanyasına imza attı. Bu kampanya kapsamında CarrefourSA kart sahipleri, %22 oranına varan indirim kampanyasından faydalanabilecek. İndirim kampanyası kapsamında duru yeşil mercimek 1 kg 89,90 TL’den 69,90 TL’ye, duru kırmızı mercimek 2 kg 89,95 TL’den 69,90 TL’ye, duru başbaşı bulgur 1 kg 39,50 TL’den 31,50 TL’ye, duru Koçbaşı nohut 1 kg 71,90 TL’den 59,95 TL’ye indi.

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