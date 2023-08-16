Çat kapı misafirlere 5 dakikada ağızda dağılan kurabiye tarifi

Çat kapı gelen misafiriniz varsa bu tarif gününüzü kurtaracak! 5 dakikada çayın yanına hazır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞİPŞAK KURABİYE TARİFİ

Bazı günler çat kapı gelen misafirlere ikram edecek bir şey bulamıyorsanız bu tarif tam size göre. Ağızda dağılan taze kurabiye yapmak için sadece üç malzemeye ihtiyacınız var; 250 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 3.5 su bardağı un. İlk olarak oda sıcaklığında bekletilen tereyağı bir kabın içine alınarak pudra şekeriyle karıştırılır.





Daha sonra elenmiş halde bulunan un azar azar karışımın içine ilave edilerek yumuşak bir hamur elde edilir. Top şekli verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serilen tepsiye dizilir ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir. Soğutulduktan sonra servis yapılır. Kurabiyenin yumuşacık olması için bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Aynı zamanda hamurun da ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğrulması önerilir.