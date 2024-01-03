Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çikolatalı Elmas Kurabiye tarifi
Çikolata dolgulu, toz şekerli elmas kurabiye yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını öğrenin. Bu kurabiyeler çay saatlerinizin yıldızı olacak. Afiyet olsun!
Elmas Kurabiye nasıl yapılır?
Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak, çikolata dolgulu, pırıl pırıl elmas kurabiye yapmak çok kolay. İşte size adım adım elmas kurabiye tarifi:
Elmas Kurabiye malzemeleri
- 200 gram tereyağ
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2,5 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 paket şekerli vanilin
- Yarım paket kabartma tozu
- Süslemek için toz şeker ve Nutella
Elmas Kurabiye yapılışı
- Bir kasede tereyağ ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.
- Yumurta, kakao, sıvı yağ, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
- Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve toz şekere bulayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve ortalarına parmağınızla çukur açın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
- Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın ve çukurlarına Nutella sürün.
- Elmas kurabiyeleriniz hazır, afiyet olsun!