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Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çikolatalı Elmas Kurabiye tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çikolatalı Elmas Kurabiye tarifi Çikolata dolgulu, toz şekerli elmas kurabiye yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını öğrenin. Bu kurabiyeler çay saatlerinizin yıldızı olacak. Afiyet olsun!