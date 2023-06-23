Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı

Elazığ'da Bir Hafta Önce de Benzer Bir Olay Yaşanmıştı

Çayda Çıra Mahallesi'nde bir şahıs, aldığı ekmekte hamam böceği fark etti. İncelediği yabancı maddeyi gören şahıs, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacak. Elazığ'da ise bir hafta önce bir ekmeğin içerisinde naylon ip, bir sucuğun içerisinde de kurtçuklar çıkmıştı.