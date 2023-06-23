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Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı

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Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı
Çayda Çıra Mahallesi'nde bir kişi, aldığı ekmekte hamam böceği fark edince şaşkınlık yaşadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağı öğrenilen kişinin yaşadığı olay, Elazığ'da bir hafta önce yaşanan benzer bir olayla da gündeme geldi.

Elazığ'da Bir Hafta Önce de Benzer Bir Olay Yaşanmıştı

Çayda Çıra Mahallesi'nde bir şahıs, aldığı ekmekte hamam böceği fark etti. İncelediği yabancı maddeyi gören şahıs, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacak. Elazığ'da ise bir hafta önce bir ekmeğin içerisinde naylon ip, bir sucuğun içerisinde de kurtçuklar çıkmıştı.

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