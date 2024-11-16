CerModern'de 'Astim Kolektifi' Sergisi Açıldı

'Astim Kolektifi' sergisi, endüstriyel üretimin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine yorumlayarak CerModern'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu etkileyici sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman gibi alanında yetkin sanatçıların eserleri yer almaktadır.

Çağdaş Sanatın Çarpıcı Yüzü

Sergide, sanayi ve çevresel etkilerin biçimlendirdiği çağdaş sanat anlayışı, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşüm unsurlarıyla harmanlanarak sunulmaktadır. Bu sayede ziyaretçiler, sanatın sosyal ve çevresel mesajlarını derinlemesine deneyimleme fırsatı buluyor.

Küratör Hakan Yılmaz'dan Açıklamalar

Serginin küratörü ve sanat tarihçisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Astim Kolektifi'nin 9. Çanakkale Bienali için hazırlandığını belirtti. Gençlerin çevresel sorumluluk bilincinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, sergideki sanatçıların da çevre, iklim ve ileri dönüşüm konularında çalışmaları bulunan kişilerden seçildiğini ifade etti.

Yılmaz, sergide yer alan eserlerin dünya çapındaki savaş gündemini, iklim krizini ve orman yangınlarını ele aldığını da vurguladı.

Sergi Ziyareti

22 eserden oluşan bu sergi, 16 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır. CerModern, bu önemli sergi ile endüstriyel üretimin sonuçlarını ve çevre bilincini sorgulayan etkinliğindeki rolünü pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştüren "Astim Kolektifi" sergisi Cermodern'de sanatseverlerle buluştu.

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştüren "Astim Kolektifi" sergisi Cermodern'de sanatseverlerle buluştu.