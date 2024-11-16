DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.128.311,16 0,49%

CerModern'de 'Astim Kolektifi' Sergisi Açıldı

Endüstriyel üretimin çevre üzerindeki etkilerini sorgulayan 'Astim Kolektifi' sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:07
CerModern'de 'Astim Kolektifi' Sergisi Açıldı

CerModern'de 'Astim Kolektifi' Sergisi Açıldı

'Astim Kolektifi' sergisi, endüstriyel üretimin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine yorumlayarak CerModern'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu etkileyici sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman gibi alanında yetkin sanatçıların eserleri yer almaktadır.

Çağdaş Sanatın Çarpıcı Yüzü

Sergide, sanayi ve çevresel etkilerin biçimlendirdiği çağdaş sanat anlayışı, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşüm unsurlarıyla harmanlanarak sunulmaktadır. Bu sayede ziyaretçiler, sanatın sosyal ve çevresel mesajlarını derinlemesine deneyimleme fırsatı buluyor.

Küratör Hakan Yılmaz'dan Açıklamalar

Serginin küratörü ve sanat tarihçisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Astim Kolektifi'nin 9. Çanakkale Bienali için hazırlandığını belirtti. Gençlerin çevresel sorumluluk bilincinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, sergideki sanatçıların da çevre, iklim ve ileri dönüşüm konularında çalışmaları bulunan kişilerden seçildiğini ifade etti.

Yılmaz, sergide yer alan eserlerin dünya çapındaki savaş gündemini, iklim krizini ve orman yangınlarını ele aldığını da vurguladı.

Sergi Ziyareti

22 eserden oluşan bu sergi, 16 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır. CerModern, bu önemli sergi ile endüstriyel üretimin sonuçlarını ve çevre bilincini sorgulayan etkinliğindeki rolünü pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal...

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştüren "Astim Kolektifi" sergisi Cermodern'de sanatseverlerle buluştu.

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal...

Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştüren "Astim Kolektifi" sergisi Cermodern'de sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CerModern'de 'Astim Kolektifi' Sergisi Açıldı
2
Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı
3
A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde
4
Türk Telekom Sınavsız, KPSS'siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı Başladı: 5 Farklı Alanda Güncel İş İlanları ve Başvuru Şartları
5
Polis olma hayali kuranlara müjde! En az lise mezunu binlerce polis alımı şartları açıklandı!
6
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaş Sınırı Olmadan 8 İlde Kadın/Erkek Sözleşmeli Büro Personeli Alacak
7
Koç Burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!