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Çiçekleriniz çabuk kuruyorsa bu yöntemi deneyin! Bir kez bunu eklemek çiçek fışkırtacak

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Çiçekleriniz çabuk kuruyorsa bu yöntemi deneyin! Bir kez bunu eklemek çiçek fışkırtacak
Doğal gübre karışımları, çiçeklerinizin coşmasını sağlayabilir. İşte önerilen doğal gübre karışımları:

Doğal gübre karışımı için aşağıdaki malzemeleri kullanarak çiçeklerinizin coşmasını sağlayabilirsiniz:

Muz kabukları: Muz kabukları, potasyum ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir. Kabukları doğrayın ve toprağa karıştırın veya suya batırıp bitkilerinizi sulayın.

Yumurta kabukları: Yumurta kabukları, kalsiyum açısından zengindir. Kabukları kuruttuktan sonra ezerek toprağa karıştırabilir veya suyla karıştırıp bitkilerinize dökebilirsiniz.
gübre

Kahve telvesi: Kahve telvesi, azot ve diğer mineralleri içerir. Telvesini toprağa karıştırabilir veya suyla karıştırarak bitkilerinizi sulayabilirsiniz.

Sebze suyu: Yemeklerde haşladığınız sebzelerin suyunu kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.

Yumurta suyu: Yumurtaları haşlarken ortaya çıkan suyu kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra bitkilerinizi sulayabilir veya toprağa karıştırabilirsiniz.

Bu doğal gübreleri kullanırken, doğru oranlarda ve dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Bitkilerinizi aşırı gübrelemek, kökleri zarar verebilir. Her bitkinin ihtiyaçları farklı olabileceğinden, doğal gübreleri uygulamadan önce bitki türüne ve gereksinimlerine dikkat edin.

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