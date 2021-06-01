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Cinayet davası tarafları Bakırköy Adliyesi'nde birbirine girdi!

Bakırköy Adliyesi'nde görülen cinayet davası çıkışında dava tarafları otoparkta birbirine girdi. Adliyenin otoparkında meydana gelen silahlı çatışmaya çok sayıda polis müdahale etti.

01 Haziran 2021 Salı 17:05
Cinayet davası tarafları Bakırköy Adliyesi'nde birbirine girdi!
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Bakırköy Adliyesi'nin otoparkında bir silahlı çatışma meydana geldi. Cinayet davası için 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen dava tarafları mahkeme çıkışında birbirine girdi. Olayda iki kişi yaralandı.

Cinayet davası için Bakırköy Adliyesi'ne gelen dava tarafları, mahkemenin çıkışında adliyenin karşısında bulunan otoparkta karşılaştılar. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce ortaya silahlar çıktı. Her iki tarafın kavgaya tutuştuğu olay silahlı çatışmaya dönüştü. 


Meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi vurularak yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar bir taraftan sakinleştirilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmazken, polis olaya karıştığını tespit ettiği kişileri gözaltına aldı.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy AdliyesiSilahlı çatışmaCinayet Davası
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