Cinnet geçirdi! kardeşini katletti, babasını darp etti

Adana Seyhan'da yaşanan olayda, ilçede yaşayan Kahraman Ö. ile babası Abdul Vahap Ö. ve kardeşi Cihan Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde büyüyünce baba ve kardeşler birbirine girdi. Bu esnada sinirlerine hakim olamayan Kahraman Ö. isimli şahıs babasını darp etti ve kendilerini ayırlamak isteyen kardeşi Cihan Ö.'yü ise silahla vurarak olay yerinden kayıplara karıştı.

Silah sesini duyan komşular durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, kavgada yaralanan baba ve oğlu Cihan Ö.'yü hastaneye kaldırıldı.

Baba yaralı, kardeşi hayatını kaybetti

Baba Abdul Vahap Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Cihan Ö. hastanede ki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cihan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kayıplara karışan zanlı Kahraman Ö.'yü arama çalışmaları devam ediyor.