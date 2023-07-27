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Cinselliği ata sporu haline getiriyorlar! Libidosu tavan yapan burçlar ortaya çıktı

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Cinselliği ata sporu haline getiriyorlar! Libidosu tavan yapan burçlar ortaya çıktı
Burçların kendilerine has özellikleri olurken cinsellik üzerine ilgili olan ve libidosu yüksek olan burçlar belli oldu. İşte cinselliği ata sporu haline getiren burçlar haberimizde.

Cinsel dürtülerin harekete geçmesine yardımcı olan hise libido denirken bazı kişilerde bu durum oldukça fazla seyir göstermektedir. Libido ne kadar yüksek olurken cinsel istekte o kadar sık istenmektedir. Libidosu en yüksek olan burçların sıralaması yapıldı. İşte o burçlar...

LİBİDOSU YÜKSEK OLAN BURÇLAR

AKREP

Libidosu yüksek olan burçların ilk sırasında Akrep burcu yer alıyor. Yatakta kendi sevklerinin doğrultusunda devam eden Akrepler akıllara gelmez yöntemler denerler.

libidosu yüksek burçlar

BOĞA

Libido denince akla gelen burçların arasında Boğalarda yer alıyor. İlişkinin hep verici ve önemseyen tarafı olan boğa burçları cinsellikle özen gösterir.

YENGEÇ

Sadıklığı ile bilinen yengeç burçları partnerinin günlük hayat içerisinde olduğu gibi yatakta da mutlu etmek için uğraş gösterirler. cinsellikler karşısındakini tatmin etmek zevkleri arasında.

BALIK

Duygusallıklarıyla anılan balık burçları aşk dolu cinselliğe hayır demez. Doğru kişiyi beklerler ve bulduklarında ise asla hayır diyemezler.

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