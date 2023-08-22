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Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm hepsine duyuruldu! Ankara'da o noktalarda ücretsiz dağıtılacak

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Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm hepsine duyuruldu! Ankara'da o noktalarda ücretsiz dağıtılacak
İşte o ilde ücretsiz dağıtılıyor. Herkese duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara duyurdu! Ücretsiz su dağıtımına başlandı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÜCRETSİZ SU DAĞITIMI

Sıcak yaz aylarında insanların en temel ihtiyaçlarından birisi de su. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehrin yoğun yerlerinde soğuk su dağıtımı yapmaya başladı. Bu hizmet sıcak yaz günlerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Parklar, caddeler, turistik yerlerde vatandaşların su ihtiyaçlarının karşılanması vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor.

Ankara'da Ücretsiz Su Dağıtımı

Bu uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edileceği ve uygulamanın tamamen ücretsiz olacağı söylendi. Vatandaşların beğenisini kazanmasının bir başka yönü de suyun sağlıklı ve titiz bir şekilde dağıtılması. Vatandaşlar ücretsiz su dağıtımının insanlar için sıcak günlerde çok iyi geldiğini ve büyük bir kolaylık olduğunu söylüyor. Bu sayede vatandaşlar daha sağlıklı bir yaz geçirmiş oluyor. 

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