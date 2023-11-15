Çocuklarınız kereviz yemek istemiyorsa bu tarifi deneyin! Enfes portakallı kereviz tarifine çocuklarınız hayır diyemeyecek

Kış ayları yaklaşmışken bu ayların en sağlıklı ve ve lezzetli sebzelerinden olan kereviz masalarınızı süsleyecek. Eğer "Çocuklarım kereviz yemiyor, çocuklarıma nasıl kereviz yedirebilirim?" sorularından sıkıldıysanız, işte çözüm önerisi sizlerle! Çocuklarınızın kerevize olan ön yargısını yok edecek lezzetli portakallı kereviz tarifi ve püf noktaları...

PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ MALZEMELERİ

2 tane büyük kereviz

2 tane havuç

2 tane orta boy patates

2 diş sarımsak

1 tane orta boy kurusoğan

1 tutam kadar ayıklanmış dereotu

2 su bardağı ölçüsünde taze sıkılmış portakal suyu

2 tane rendelenmiş havuç

3 su bardağı ölçüsünde su

2 yemek kaşığı ölçüsünde un

1 tane limon yarım çay bardağı sıvı yağ

Damak tadınıza bağlı olarak ise karabiber ve tuz





PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ YAPILIŞI