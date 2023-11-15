Çocuklarınız kereviz yemek istemiyorsa bu tarifi deneyin! Enfes portakallı kereviz tarifine çocuklarınız hayır diyemeyecek
Çocuklarınız kereviz yemek istemiyorsa enfes bir tarif sizinle! Bu tarif sayesinde çocuklarınız kış mevsiminin en sağlıklı sebzesi olan kerevizi tüketecek. Çocuklarınızın kerevize karşı olan ön yargısı geride kalacak. İşte enfes lezzetli portakallı kereviz yemeği tarifi...
Kış ayları yaklaşmışken bu ayların en sağlıklı ve ve lezzetli sebzelerinden olan kereviz masalarınızı süsleyecek. Eğer "Çocuklarım kereviz yemiyor, çocuklarıma nasıl kereviz yedirebilirim?" sorularından sıkıldıysanız, işte çözüm önerisi sizlerle! Çocuklarınızın kerevize olan ön yargısını yok edecek lezzetli portakallı kereviz tarifi ve püf noktaları...
PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 tane büyük kereviz
- 2 tane havuç
- 2 tane orta boy patates
- 2 diş sarımsak
- 1 tane orta boy kurusoğan
- 1 tutam kadar ayıklanmış dereotu
- 2 su bardağı ölçüsünde taze sıkılmış portakal suyu
- 2 tane rendelenmiş havuç
- 3 su bardağı ölçüsünde su
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde un
- 1 tane limon yarım çay bardağı sıvı yağ
- Damak tadınıza bağlı olarak ise karabiber ve tuz
PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ YAPILIŞI
- Kerevizleri güzelce soyalım.
- Bir kabının içersine bolca su koyarak içersinde limonlarımızı sıkalım. Daha sonrası ise bir yemek kaşığı ölçüsünde unumuzu suya ilave ederek güzelce karıştıralım.
- Aynı formda elma dilimlerine benzer şekilde doğramış olduğunuz kerevizleri limonlu unlu suyumuzun içerisine koyalım.
- Yine patateslerimizi de aynı formda, dörde ya da altıya bölerek elma dilimleri şeklinde doğrayalım. Aralarda unlu limonu suyun içersini devamlı karıştıralım ki, sebzelerimizin renkleri ışıl ışıl kalsın.
- Havuçlarımızı da soyarak yine kerevizlerin ve patatesin boyutlarında doğrayarak kenara koyalım.
- Rendelenmiş olduğumuz havuçlarımız da bir kenarda dursun.
- Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı yemelik şekilde güzelce doğrayalım. Bu aşamadan sonra artık pişirme kısmına geçebiliriz.
- Isınan sıvı yağ içersinde rendelemiş olduğumuz havuçları ekleyerek rengi değişene kadar kavurma işlemini yapalım. Daha sonrasında ise suyu ve yağı çıkmış olan havucumuzu güzelce süzelim.
- Havuç kavurma işleminden sonra ise kızartma yağını diğer kavurma işlemlerinde kullanacağız. Başka yağ eklememizin herhangi bir lüzum yok.
- Geniş bir tencerenin içersine parmak şeklinde kesmiş olduğumuz havuçlarımızı rengi dönene kadar kavuralım. Daha sonra ise sarımsaklarımızı ekleyelim.
- Son olarak soğanlarımızı da ekleyip kavurma işlemine devam edelim. Kalan bir yemek kaşığı unumuzu da malzememize ekleyerek, 2 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 3 bardak suyu ekleyelim ve kapağını kapatarak kaynatmaya bırakalım.
- 5 - 6 dakika sonra havuçlarımız haşlanmış olacaktır. Karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırdıktan sonra unlu limonlu su da bekletmiş olduğumuz havuçlarımızı ve kerevizlerimizi elimizle süzerek ekleyelim. Dilerseniz üzerine istediğiniz yeşilliklerden katabilirsiniz.
- Kapağını kapatıp 25 dakika kadar pişirdikten sonra portakallı kereviz yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun...