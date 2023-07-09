Çocuklu aileler devlet desteğini kaptı! 4 bin 358 TL para verilecek: Eğer bu şartlar varsa...

Türkiye'de devlet, sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamaya devam etmektedir. Son güncellemelerle birlikte evde bakım, dul maaşı ve engelli aylıklarında yeni ödemeler belirlendi. 8 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evde bakım desteği miktarı, 4.336 TL'den 5.097 TL'ye yükseltilmiştir. Bu destekten faydalanabilmek için hane içinde kişi başı gelirin 7.601,55 TL'den az olması gerekmektedir. Bu sayede bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler, daha fazla maddi destek alabileceklerdir.





Dul maaşı, yeni düzenlemelerle birlikte ortalama olarak 5.625 TL olarak belirlenmiştir. Dul eşin hissesine göre ödemeler de değişmektedir. Yüzde 50 hissesine 3.750 TL, yüzde 75 hissesine 5.625 TL ödeme yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

Engelli aylığı miktarı da artırılmıştır. Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2.811 TL aylık ödeme yapılacaktır. Engelli aylığından faydalanabilmek için hane içinde kişi başı gelirin 3.800 TL'den az olması gerekmektedir.

Ayrıca, çocukların bakımını kolaylaştırmak amacıyla verilen Aile Destek Çocuk Parası da artırılmıştır. Okul öncesi için ödeme 2.421 TL'ye, ilköğretimde okuyan çocuk için 3.632 TL'ye, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3.874 TL'ye, yükseköğrenimde okuyan çocuk için ise 4.358 TL'ye çıkarılmıştır.





Devletin sosyal yardım programlarındaki bu artışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik destek sağlama amacını güçlendirmektedir. Gelir sınırları ve diğer detaylar, güncel bilgiler doğrultusunda düzenlenmektedir. Vatandaşların bu konuda güncel bilgilere ulaşması önemlidir. Devlet, sosyal yardım politikalarıyla vatandaşlarını desteklemeye devam etmektedir.