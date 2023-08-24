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Çocuklu ailelere bayram ettiren yardım! Listedeki şartlara uyana 3.571 TL maaş bağlanacak

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Çocuklu ailelere bayram ettiren yardım! Listedeki şartlara uyana 3.571 TL maaş bağlanacak
Çocuklu ailelere özel destek imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu yapıldı. Bakanlık, ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilecek 3.571 TL ödeme şartları açıklandı.

Bakanlık tarafında ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere her ay 3.571 TL destek sunulacak. Başlatılan bu program kapsamında 575 milyon TL ödenek ayrıldı. Çocukların yaşam kalitelerini arttırmak ve aile bütünlüğü içerisinde sağlıklı olarak yetişmeleri için destekler sağlanmaya başlandı.

DESTEKTEN YARARLANACAK KİŞİLER

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan çocuklar ödemelerden faydalanırken ailesi ya da yakınları yakında destek alarak bakılan çocuklar yararlanabilir. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan çocuklar destek almadan korumaya muhtaç duruma düşen çocuklara ödeme yapılır.

çocuklu ailelere 3571 TL

Bakım tedbiri kararı verilen çocuklar.

İş ve meslek edinme kursuna devam eden ya da destek almadıklarında muhtaç olanlara.

Hastalık, kaza sonrası temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlara.

BAŞVURU DETAYLARI

Bu programdan yararlanmak için öncelikle başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak kolaylıkla başvuru işlemleri yapılır. 

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