Çorum, Amasya ve Tokat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat'ta bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.