Çorum Boğazkale'de Şiddetli Sağanak ve Taşkın Tehlikesi

Çorum Boğazkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam etti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Boğazkale Belediyesi ekipleri, taşkın tehlikesine karşı dere çevresinde çalışma başlattı. Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, taşkın riski bulunan bölgelerde inceleme yaptı. Yağışın devam ettiği ilçede Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerindeki ekili arazilerde su baskını meydana geldi. Tedbir amaçlı Evci Barajı'ndan su bırakılıyor.