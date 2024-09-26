Çorumlu Marangozun Asırlık Geleneği: Üçüncü Kuşak Oktay Özkahya

Asırlık Meslek, Üçüncü Kuşak

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinin asırlık marangozluk geleneğini devam ettiriyor. Dedesinin 1920’li yıllarda başladığı meslek 55 yıldır onunla devam ediyor.

Çıraklıktan Ustalığa

Oktay Özkahya, ilkokul yıllarında babasının atölyesinde çırak olarak marangozluk hayatına adım attığını belirterek, "Babamın da ustası olan dedemden miras kalan bu mesleği sürdürmenin gururunu yaşıyorum", dedi.

Özelleşen Üretim ve Gelecek Planları

Ahşap ürün yapımında geniş bir yelpaze sunan Özkahya, bu süreçte evlerden mobilyalara kadar birçok alanda çalıştığını, ancak yaşının ilerlemesiyle birlikte daha küçük ölçekli hediyelik eşya yapımına yöneldiğini ifade etti.

Sevgi ve Tutku ile Sürdürdüğü Meslek

Oktay Özkahya, "Bu meslekte 55 yıldır üretim yapıyorum. Sevdiğim bir iş, sevmesem bu kadar yapamazdım. Gücüm yettiği sürece mesleğimi devam ettireceğim" diyerek mesleğe olan bağlılığını vurguladı.

El Emeği ve Mutluluk

Ahşaba şekil vermenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Özkahya, "İnsanların yaptığımız el emeği işlerini beğenmesi de beni çok mutlu ediyor. Güzel bir iş yaptığımızı düşündüğümüzde, bunun beğenilmesi çok güzel bir şey" diye ekledi.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.

Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinden gelen asırlık mesleğini sürdürüyor.