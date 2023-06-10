Cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine dikkat! Evden sakın çıkmayın: Avrupa'dan sonra Türkiye'de

Meteoroloji kaynakları, El Niño hava olayının dünyada derin etkileri olduğunu ve özellikle Avrupa ve Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sıcaklıklara aldanmamak gerektiği vurgulanarak, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde dolu yağışları ve yıldırımları beklediklerini söylediler. Hafta sonu planı yapacak olanların kapalı mekanları tercih etmelerinin faydalı olacağı ifade edildi.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR





El Niño hava olayları önce Asya ülkelerinde etkili olmuş ve ardından kısa bir süre içinde Avrupa ve Türkiye'ye de yayılmıştır.

Karadeniz illerimizde aşırı yağışlar sonucunda sel felaketlerine neden olan El Niño hava olaylarıyla ilgili olarak, Türkiye için yapılan "Perşembe gününden itibaren yağışlar geri dönüyor" uyarısının ardından yeni bir uyarı yapıldı. Birkaç haftalık sıcak ve kuru havanın ardından, yağmur bazılarını rahatlatabilir ancak gök gürültüsü yılın şimdiye kadar en sıcak hafta sonunu olumsuz etkileyebilir.

Avrupa'da da 11 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve Türkiye'nin bu yağışlı hava sisteminden etkileneceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, hafta sonu planı yapan kişilerin dışarı çıktıktan sonra hızla eve dönmemek için kapalı alanları tercih etmeleri önemlidir.

Nicola Maxey adlı bir Met Office yetkilisi Daily Express'e yaptığı açıklamada, "Güneybatıdan gelen sıcak havanın bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimalini artıracağını ve Birleşik Krallık'ta Cuma günü geç saatlerde güneybatıda bir geçiş yaşanabileceğini" belirtti.

Maxey ayrıca, "Gök gürültülü sağanak yağış riski hafta sonu boyunca kuzeye ve doğuya doğru artacak, bazı bölgelerde dolu ve sert rüzgar ihtimali olduğunu" ekledi. Ayrıca güneyden gelen sıcak hava nedeniyle sıcaklıkların yükseleceğini de sözlerine ekledi.

Met Office, bu hafta sonunda hava koşullarının değişmesiyle birlikte "yerel etkiler ve aksamalar" olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Bayan Maxey, "Şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığının Cuma günü geç saatlerde uzak güneybatıda bazı yerel etkilere ve aksamalara neden olabileceğini, ancak kesin ayrıntıların bu kadar uzaktan belirsiz olduğunu ve hafta sonuna kadar daha geniş çapta olabileceğini" sözlerine ekledi.