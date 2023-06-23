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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Aras'ın Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Aras'ın Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ankara -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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