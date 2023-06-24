Cumhurbaşkanı gençlere müjdeyi patlattı! 18-25 arasında olanlara ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil olduğu dönemde gençlere yönelik bir müjde vererek yeni bir fırsat alanı oluşturdu. Uzun yıllardır devam eden yaz kampları artık ücretsiz olarak sunulacak. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci seçim turunda yüzde 50 barajını aşarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez gençlere yönelik bir müjdeyle karşımıza çıktı.

ÜCRETSİZ İNTERNET FIRSATI





Gençlere verdiği vaatleri yerine getirmek için çalışmalara başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde verilen vaatlerin yanı sıra seçim sonrasında da yeni vaatlerini paylaştı. Bu yaz döneminde gençler vergisiz cep telefonu uygulamasıyla cep telefonu ücretlerini yarı yarıya azaltabilecek ve ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler. Ayrıca yaz kampları da tamamen ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karnesini alan tüm öğrencilere seslenerek basın toplantısı sırasında şu açıklamalarda bulundu: "Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmasına övgü dolu sözlerle ve samimi bir yaklaşımla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil olduğu döneme yönelik müjdeli haberi verdi. Yaz kamplarının, yaz spor kamplarının ve seyahatsever programlarının bu yıl da gençlerin ilgisini çekeceğini belirterek eğitimde kaliteyi artırmak için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca Teknofest gençliğinin yetişmesi için ellerindeki tüm imkanları seferber edeceklerini vurguladı.

KİMLER YARARLABİLİR





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaların ardından yaz dönemi itibarıyla 18-25 yaş aralığındaki gençlerin tamamen ücretsiz olarak yaz kamplarından faydalanabileceğini duyurdu. 81 ilde gerçekleştirilecek bu yeni uygulama için tek bir şart öne sürüldü: 18-25 yaş arasındaki gençler, ülkenin farklı şehirlerinde bulunan yurtlara rezervasyon yaparak ücretsiz yaz kampından yararlanabilecekler.