Cumhurbaşkanı jesti geldi! 25 yaş altı gençlere müjde: 1000 TL bayram harçlığı ödenecek

Bugün, e-Devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirmiş olan gençlerin hesaplarına, 9 günlük bayram tatiline özel olarak ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemeler, diğer tüm ödemelerde olduğu gibi bugün gerçekleştirilmektedir.

Bu geri ödemesiz hibe edilen 1000 TL'lik harçlık, milyonlarca öğrenci için adeta bir can suyu niteliğindedir. Bu harçlık, gençlerin giyim, yiyecek, kira gibi ödemelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin hesaplarını kontrol etmeleri ve harçlıklarını alabilmeleri önemlidir.

Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Resmi açıklama yapıldı mı? 2023 Öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...



ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI





İçişleri Bakanlığı, 'bayram harçlığı başvurusu' hakkında yanıltıcı bilgilerin yayıldığına dair bir açıklama yaptı.

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, Bakanlığın bayram harçlığı dağıtacağı yönünde gerçek olmayan paylaşımlar ve videolar dolaşmaktadır. Ancak Bakanlık, bu tür bir dağıtım yapmayacaklarını duyurdu.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşlara yönelik olarak sunulan e-başvuru sisteminin, başvuruların elektronik ortamda kolaylıkla gönderilebilmesini sağladığını belirtti. Ancak bu başvuruların bayram harçlığı ödemesiyle ilgisi olmadığını vurguladılar.

Vatandaşların, bakanlığın e-başvuru veya açık kapı uygulamaları üzerinden bayram harçlığı alacaklarına dair yayılan bilgilere itibar etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, herhangi bir yardım programı kapsamında bayram harçlığı dağıtmadığını ve böyle bir dağıtımın gerçekleşmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Vatandaşlar, sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgilere itibar etmeyerek resmi kaynaklardan doğrulama yapmaları gerektiği konusunda uyarıldı.