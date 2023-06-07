Cumhurbaşkanı resmen açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu: İşte tatil günleri

Kurban Bayramı için tatil yapmak isteyenler tatil günlerini araştırmaya başlarken 28 Haziran günü başlarken 1 temmuz tarihinde sona erecek bayrama hafta sonu dahil edilerek tatil günleri uzatıldı. Kabine Toplantısı'nda ele alınan konulardan olan Kurban Bayramı tatil süresi belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan günleri tek tek açıkladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Toplantı sonrasında cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Haziran ve 27 Haziran günleri idari izin olarak belirlenirken hafta sonuyla beraber vatandaşlara 9 günlük bayram tatili yapma fırsatı sunuldu.





2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi