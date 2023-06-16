Cüzdanında bu paradan olanlar yaşadı! En az 10 bin TL ediyor: Sakın atayım demeyin

2018 senesinde yapılan seçimler sonrasında Recep Tayyip Erdoğan adına hatıra paraları bastırılmıştı. Ancak özel tasarım olarak basılan paralar şu an olmadığı için sahip olan insanlar çok şanslı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU PARAYA SAHİP OLANLAR ÇOK ŞANSLI

2018 senesinde yapılan seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sınırlı sayıda basılan 1 TL şu an dudak uçuklatan rakamlara satılıyor.





Az basılması sebebiyle değeri yükselen 1 TL hatıra paraları bakır, nikel ve çinko karışımından üretildi. Tura kısmında saray kabartması yer alıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Temmuz 2018 yazıyor. Diğer tarafında da 1 TL yazıyor. Darphane tarafından sınırlı sayıda basılan para hatıra olarak dağıtıldı. Darphane tarafından 50 bin tane basılan hatıra 1 TL paraların güncel olarak fiyatları 8 bin 499 TL olarak biliniyor. Bu durumda hatıra parasının değeri asgari ücretten bile fazla olarak belirlendi.